Город на Харьковщине полностью останется без воды: случилась авария
Фото: КП «Харьковводоканал»
Из-за необходимости провести срочный ремонт водопровода воду отключат на территории Первомайского на Харьковщине — с 8 утра 18 марта.
«Как сообщило только что руководство ПКП «Теплосети», в связи с неотложностью ремонта аварийной ситуации на водопроводе, вода на территории города будет отключена с 8:00. Обратите на это внимание!» — предупредил утром 18 марта мэр Первомайского Николай Бакшеев.
Он не уточнил период времени, в течение которого вода в Первомайском будет отсутствовать.
Также Бакшеев проинформировал жителей города, что с 8:00 до 17:00 будут плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого без света будет старая часть города и поселок Высокий.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авария, бакшеев, вода, новости Харькова, Первомайский, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за необходимости провести срочный ремонт водопровода воду отключат на территории Первомайского на Харьковщине — с 8 утра 18 марта".