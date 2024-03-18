Город на Харьковщине полностью останется без воды: случилась авария

Из-за необходимости провести срочный ремонт водопровода воду отключат на территории Первомайского на Харьковщине — с 8 утра 18 марта.

«Как сообщило только что руководство ПКП «Теплосети», в связи с неотложностью ремонта аварийной ситуации на водопроводе, вода на территории города будет отключена с 8:00. Обратите на это внимание!» — предупредил утром 18 марта мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Он не уточнил период времени, в течение которого вода в Первомайском будет отсутствовать.

Также Бакшеев проинформировал жителей города, что с 8:00 до 17:00 будут плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого без света будет старая часть города и поселок Высокий.

Читайте также: Мэрию на Харьковщине закрывали из соображений безопасности