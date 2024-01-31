Мэрию на Харьковщине сегодня закрывали из соображений безопасности

Вход в здание городского совета в городе Первомайский с 14:00 31 января был закрыт из соображений безопасности.

В связи с этим не были доступны и сервисы, которые в нем предоставляются, в частности Центра предоставления административных услуг, сообщил в Telegram городской голова Николай Бакшеев.

«В настоящее время все вопросы безопасности в помещении городского совета урегулированы. Завтра возвращаемся к привычной работе», — написал позже Бакшеев.