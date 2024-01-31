Мэрию на Харьковщине сегодня закрывали из соображений безопасности
Вход в здание городского совета в городе Первомайский с 14:00 31 января был закрыт из соображений безопасности.
В связи с этим не были доступны и сервисы, которые в нем предоставляются, в частности Центра предоставления административных услуг, сообщил в Telegram городской голова Николай Бакшеев.
«В настоящее время все вопросы безопасности в помещении городского совета урегулированы. Завтра возвращаемся к привычной работе», — написал позже Бакшеев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, міськрада, Первомайский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вход в здание городского совета в городе Первомайский с 14:00 31 января был закрыт из соображений безопасности.".