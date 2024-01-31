Мерію на Харківщині сьогодні закривали з міркувань безпеки

Вхід до будівлі міської ради у місті Первомайський з 14:00 31 січня було закрито з міркувань безпеки.

У зв’язку з цим не були доступні й сервіси, які в ньому надаються, зокрема Центру надання адміністративних послуг, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

“На даний час всі безпекові питання в приміщенні міської ради врегульовані. Завтра повертаємось до звичної роботи”, – написав пізніше Бакшеєв.