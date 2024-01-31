Мерію на Харківщині сьогодні закривали з міркувань безпеки
Вхід до будівлі міської ради у місті Первомайський з 14:00 31 січня було закрито з міркувань безпеки.
У зв’язку з цим не були доступні й сервіси, які в ньому надаються, зокрема Центру надання адміністративних послуг, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.
“На даний час всі безпекові питання в приміщенні міської ради врегульовані. Завтра повертаємось до звичної роботи”, – написав пізніше Бакшеєв.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, міськрада, Первомайский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вхід до будівлі міської ради у місті Первомайський з 14:00 31 січня було закрито з міркувань безпеки.".