Носителей КАБ стало меньше, опасная дорога под Харьковом – итоги 15 октября

Украинские «нептуны» уничтожили российские Су-34 на аэродроме «Борисоглебск»; задержали российского военного по подозрению в расстреле пяти защитников и одного гражданского; харьковчан предупредили об опасном пути в Дергачи. «Объектив» напоминает главные новости 15 октября.

Ночью украинские «нептуны» посетили аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, сообщили Военно-морские силы ВСУ. О последствиях встречи российских самолетов с украинскими ракетами написал президент Зеленский. Четыре Су-34 уничтожены, еще два – поражены. Эти самолеты уже были оснащены авиабомбами и готовы к новым ударам по Украине, отметил Зеленский.

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Расстрел пяти украинских защитников и одного гражданского в Харьковском районе. Полиция задержала подозреваемого. Это российский военный, сообщил министр МВД Иван Выговский. Напомним, пять украинских военных были расстреляны из автомата в доме в месте временной дислокации их подразделения. Это произошло 13 октября.

Не ездить без крайней необходимости по дороге Дергачи – Пятихатки призвал председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он также предостерег от путешествий к северу от поселка Лесное. Причина – в повышенной опасности попасть под атаку российских FPV-дронов. Гололобов отметил, что только за один день, 14 октября, в Черкасской Лозовой и в ее окрестностях уничтожили два автомобиля, а в Лесном – еще один, пострадал местный житель.

Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила, что работы идут на участке вблизи Валок. Там из-за интенсивного движения образовалась путейность. Покрытие отфрезеровали, заменили основание и сейчас укладывают два слоя нового асфальта.

Более 61% на выборах получил Руслан Мигущенко, сообщила пресс-служба вуза. Мигущенко в течение 10 лет занимал должность первого проректора ХПИ по научно-педагогической работе. Он выпускник этого университета, почти 40 лет работал в нем. Второе место на выборах занял директор инженерно-физического института ХПИ Алексей Ларин, получивший почти 36% голосов. Напомним, в течение многих лет ХПИ возглавлял ректор Евгений Сокол. Его полномочия истекли в июне этого года.

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