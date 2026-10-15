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Носителей КАБ стало меньше, опасная дорога под Харьковом – итоги 15 октября

Оригинально 23:00   15.10.2026
Оксана Якушко
Носителей КАБ стало меньше, опасная дорога под Харьковом – итоги 15 октября

Украинские «нептуны» уничтожили российские Су-34 на аэродроме «Борисоглебск»; задержали российского военного по подозрению в расстреле пяти защитников и одного гражданского; харьковчан предупредили об опасном пути в Дергачи. «Объектив» напоминает главные новости 15 октября.

Носителей КАБов в РФ стало меньше

Ночью украинские «нептуны» посетили аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, сообщили Военно-морские силы ВСУ. О последствиях встречи российских самолетов с украинскими ракетами написал президент Зеленский. Четыре Су-34 уничтожены, еще два – поражены. Эти самолеты уже были оснащены авиабомбами и готовы к новым ударам по Украине, отметил Зеленский.

Российского военного задержала полиция в Харьковской области

Расстрел пяти украинских защитников и одного гражданского в Харьковском районе. Полиция задержала подозреваемого. Это российский военный, сообщил министр МВД Иван Выговский. Напомним, пять украинских военных были расстреляны из автомата в доме в месте временной дислокации их подразделения. Это произошло 13 октября.

FPV охотятся на дороге в Дергачах

Не ездить без крайней необходимости по дороге Дергачи – Пятихатки призвал председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он также предостерег от путешествий к северу от поселка Лесное. Причина – в повышенной опасности попасть под атаку российских FPV-дронов. Гололобов отметил, что только за один день, 14 октября, в Черкасской Лозовой и в ее окрестностях уничтожили два автомобиля, а в Лесном – еще один, пострадал местный житель.

В Харьковской области ремонтируют покрытие на Киевской трассе

Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила, что работы идут на участке вблизи Валок. Там из-за интенсивного движения образовалась путейность. Покрытие отфрезеровали, заменили основание и сейчас укладывают два слоя нового асфальта.

В НТУ «ХПИ» избрали нового ректора

Более 61% на выборах получил Руслан Мигущенко, сообщила пресс-служба вуза. Мигущенко в течение 10 лет занимал должность первого проректора ХПИ по научно-педагогической работе. Он выпускник этого университета, почти 40 лет работал в нем. Второе место на выборах занял директор инженерно-физического института ХПИ Алексей Ларин, получивший почти 36% голосов. Напомним, в течение многих лет ХПИ возглавлял ректор Евгений Сокол. Его полномочия истекли в июне этого года.

МГ «Объектив» также сообщала 15 октября: 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские «нептуны» уничтожили российские Су-34 на аэродроме «Борисоглебск». «Объектив» напоминает главные новости 15 октября.".