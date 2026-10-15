Носіїв КАБів поменшало, небезпечна дорога під Харковом – підсумки 15 жовтня

Українські «нептуни» знищили російські Су-34 на аеродромі «Борисоглібськ»; затримали російського військового за підозрою в розстрілі п’яти оборонців; харків’ян попередили про небезпечну дорогу в Дергачі. «Об’єктив» нагадує головні новини 15 жовтня.

Уночі українські «нептуни» завітали на аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ, повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Про наслідки зустрічі російських літаків із українськими ракетами написав президент Володимир Зеленський. Чотири Су-34 знищені, ще два – уражені. Ці літаки вже були споряджені авіабомбами та готові до нових ударів по Україні, відзначив Зеленський.

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Розстріл п’яти українських оборонців у Харківському районі. Поліція затримала підозрюваного. Це російський військовий, повідомив міністр МВС Іван Вигівський. Перевіряють причетність окупанта до ще одного вбивства. Нагадаємо, п’ятьох українських військових розстріляли з автомата в будинку в місці тимчасової дислокації їхнього підрозділу. Це сталося 13 жовтня.

Не їздити без крайньої потреби дорогою Дергачі – П’ятихатки закликав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Він також застеріг від подорожей на північ від селища Лісне. Причина – в підвищеній небезпеці потрапити під атаку російських FPV-дронів. Гололобов відзначив, що лише за один день, 14 жовтня, в Черкаській Лозовій і на її околицях знищили дві автівки, а в Лісному – ще одну, постраждав місцевий житель.

Служба Відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що роботи йдуть на ділянці поблизу Валок. Там через інтенсивний рух утворилася колійність. Покриття відфрезерували, замінили основу та зараз укладають два шари нового асфальту.

Понад 61% на виборах отримав Руслан Мигущенко, повідомила пресслужба вишу. Мигущенко протягом десяти років обіймав посаду першого проректора «ХПІ» з науково-педагогічної роботи. Він – випускник цього університету, майже 40 років працював у ньому. Друге місце на виборах посів директор інженерно-фізичного інституту ХПІ Олексій Ларін, він отримав майже 36% голосів. Нагадаємо, протягом багатьох років ХПІ очолював ректор Євген Сокіл. Його повноваження закінчилися у червні цього року.

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