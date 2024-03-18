Ремонт дороги Харьков-Золочев: мэр Дергачей обратится к Службе восстановления

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, отвечая на вопросы жителей громады, сообщил, есть ли шансы, что дорогу на Золочев отремонтируют.

«Автомобильная дорога Харьков-Золочев-Александровка, которая в Дергачах проходит через центральную улицу нашего города, — это дорога государственного значения. Она находится не на балансе нашей громады. Соответственно мы не можем ремонтировать ее за собственные средства», — объяснил Задоренко.

При этом он сообщил, что в прошлом году отдельные участки этой дороги на территории Дергачей ремонтировали (один участок капитально, а остальные — ямочным ремонтом). Чтобы провести работы, средства из городского бюджета отправляли в областную службу автомобильных дорог (Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области).

«Именно за средства нашего городского бюджета (служба — Ред.) выполняла эти работы. Понимаем, что это важная дорога, она и стратегическая, и эвакуационная. Поэтому мы направили соответствующие письма в Службу восстановления для того, чтобы они нашли возможность помочь в решении этого вопроса. Со своей стороны администрация готова предоставить сегодня софинансирование на ремонт этой улицы. Будем надеяться, что этот вопрос в этом году тоже отчасти, но будет решен», — сказал мэр Дергачей.

Он также сообщил, что в существенно пострадавшем от российских обстрелов городе капитально отремонтируют дорогу, ведущую к железнодорожному вокзалу через рынок.

«Городским советом уже заключен соответствующий договор с подрядчиком, поэтому ждем погодных условий, которые дадут нам возможность начать именно эти работы. Это работа и по привокзальной площади, пешеходные зоны для людей и для транспортных средств в этом году будут отремонтированы», — заверил Задоренко.