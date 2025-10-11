Армія РФ атакувала Чугуїв: вирувала пожежа, відключали світло, постраждалий

Пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по місту Чугуїв на Харківщині.

Про атаку мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла близько 22:40.

«Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків», – писала Мінаєва.

Пізніше вона уточнила, що пожежа вже контрольована. Життєдіяльність міста стабільна.

«Електропостачання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці», – розповіла Мінаєва.

Зазначимо, що близько 22:00 у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних БпЛА фіксували в районі Чугуєва.