Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
Поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев на Харьковщине.
Об атаке мэр Чугуева Галина Минаева сообщала около 22:40.
«Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорание на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий», – писала Минаева.
Позже она уточнила, что пожар уже контролируют. Жизнедеятельность города стабильна.
«Электроснабжение там, где оно отсутствует сейчас, будет возобновлено после ликвидации пожара. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте», – рассказала Минаева.
Отметим, что около 22:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных БпЛА фиксировали в районе Чугуева.
- • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 06:32;
Корреспондент Виктория Яковенко