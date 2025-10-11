Live
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший

Происшествия 06:32   11.10.2025
Виктория Яковенко
Поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев на Харьковщине.

Об атаке мэр Чугуева Галина Минаева сообщала около 22:40.

«Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорание на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий», – писала Минаева.

Позже она уточнила, что пожар уже контролируют. Жизнедеятельность города стабильна.

«Электроснабжение там, где оно отсутствует сейчас, будет возобновлено после ликвидации пожара. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте», – рассказала Минаева.

Отметим, что около 22:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных БпЛА фиксировали в районе Чугуева.

Читайте также: Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября

