Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
В Харькове аварийные отключения электричества, когда регион готов к отопительному сезону, сколько вакансий в области – МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 октября.
Харькову отключили свет из-за удара по энергосистеме страны
Без «прилетов», но и без света. Харьков пережил длительные отключения электричества после массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины. В Харьковской области первыми энергетический дефицит испытали жители Балаклейской и Изюмской громад. Следом свет начал исчезать в разных районах Харькова.
Несмотря на блэкаут, электротранспорт вышел на маршруты
При этом в городе, в отличие от предыдущих блэкаутов, продолжал без сбоев работать метрополитен и большая часть электротранспорта. Также не было сбоев в подаче холодной воды. Отвечая на вопрос МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов объяснил: в городе продолжают создавать «энергетический остров». Результаты этой работы и почувствовали харьковчане – в городе многое работало, несмотря на отсутствие электричества
Когда планируют включать отопление в Харьковской области
Несмотря на российские обстрелы, Харьковщина готова к отопительному сезону на 98%, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Сначала батареи нагреются в школах, детских садах и больницах. Относительно включения тепла в домах ориентируются на 1 ноября. Власти учтут и погодные условия. Отопление начнут запускать, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет ниже 8 градусов тепла.
Харьковщина в топ-5 по количеству вакансий
Харьковская область входит в топ-5 в Украине по количеству вакансий. Рынок труда в Украине в целом восстановился до состояния, в котором был до полномасштабного вторжения РФ. Но восстановление неравномерное – значительная часть бизнеса релоцировалась на запад страны и там ищет работников. Несмотря на это, на Харьковщину приходится 3,5% всех вакансий Украины, что обеспечивает области пятое место по количеству работы в стране.
Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 23:07
