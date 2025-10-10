Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Половина Купянска оккупирована? Коваленко о ситуации в городе

Украина 11:29   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Половина Купянска оккупирована? Коваленко о ситуации в городе Скриншот

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов о том, что 50% Купянска – под контролем РФ. 

Эксперт объяснил, что в последнее время враг распространяет информацию об окружении Купянска, оккупации города на 50%, а также о котле для ВСУ.

«Действительно, на сегодняшний день российских оккупантов не удалось выбить за северо-западную часть населенного пункта. И они продолжают двигаться вдоль проспекта Конституции, а также Защитников Купянска, которые выходят из трассы Р-79 и являются фактическим продолжением этой трассы через правобережный Купянск. И россияне продолжают здесь просачиваться небольшими группами, пытаясь занять центр правобережного Купянска, выйти к перекрестку и, соответственно, контролировать локацию на Заосколья и саму развязку, саму логистику. Конечно же, это не говорит сейчас о том, что 50% Купянска контролируется», – акцентировал Коваленко.

Он отметил: СОУ контратакуют и пытаются стабилизировать ситуации в районе трассы Р-79. И на данный момент ни о каком окружении Купянска речи не идет.

Видео: Oboz.ua

«Кстати, именно бои за окраины Купянска затормозили, значительно замедлили продвижение россиян на Двуречанском плацдарме и вообще по всему правому берегу реки Оскол», – добавил аналитик.

Читайте также: 39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
10.10.2025, 09:53
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
10.10.2025, 09:35
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
10.10.2025, 11:14
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
10.10.2025, 07:46
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации
10.10.2025, 12:32

Новости по теме:

10.10.2025
39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба
09.10.2025
Интенсивность боев на севере от Харькова возрастает – Генштаб
09.10.2025
ISW: россияне продвинулись в Купянске и заявили о возобновлении боев в городе
08.10.2025
На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб
08.10.2025
Действительно ли продвинулись? Что известно ISW об атаках РФ на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Половина Купянска оккупирована? Коваленко о ситуации в городе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов.".