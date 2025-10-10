Половина Купянска оккупирована? Коваленко о ситуации в городе
Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов о том, что 50% Купянска – под контролем РФ.
Эксперт объяснил, что в последнее время враг распространяет информацию об окружении Купянска, оккупации города на 50%, а также о котле для ВСУ.
«Действительно, на сегодняшний день российских оккупантов не удалось выбить за северо-западную часть населенного пункта. И они продолжают двигаться вдоль проспекта Конституции, а также Защитников Купянска, которые выходят из трассы Р-79 и являются фактическим продолжением этой трассы через правобережный Купянск. И россияне продолжают здесь просачиваться небольшими группами, пытаясь занять центр правобережного Купянска, выйти к перекрестку и, соответственно, контролировать локацию на Заосколья и саму развязку, саму логистику. Конечно же, это не говорит сейчас о том, что 50% Купянска контролируется», – акцентировал Коваленко.
Он отметил: СОУ контратакуют и пытаются стабилизировать ситуации в районе трассы Р-79. И на данный момент ни о каком окружении Купянска речи не идет.
Видео: Oboz.ua
«Кстати, именно бои за окраины Купянска затормозили, значительно замедлили продвижение россиян на Двуречанском плацдарме и вообще по всему правому берегу реки Оскол», – добавил аналитик.
