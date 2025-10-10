Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:07   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Харьковской области было 39 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении количество боев возросло до 30. ВСУ отбивали штурмы РФ возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском – враг пытался прорваться девять раз в районе Купянска, Петропавловки, Степной Новоселовки и Ивановки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста – из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери врага такие:

Читайте также: Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины
10.10.2025, 09:10
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
10.10.2025, 08:26
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
10.10.2025, 09:35
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
10.10.2025, 07:46
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
10.10.2025, 07:10

Новости по теме:

09.10.2025
Интенсивность боев на севере от Харькова возрастает – Генштаб
08.10.2025
На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб
07.10.2025
Сколько атак отбили СОУ на Харьковщине за сутки, рассказали в Генштабе
06.10.2025
Количество боев растет: 31 раз пытались прорваться россияне на севере области
04.10.2025
Затишье на Купянщине: по состоянию на 16:00 Генштаб не зафиксировал боев


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Харьковской области было 39 боев. ".