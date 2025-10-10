39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Харьковской области было 39 боев.
На Южно-Слобожанском направлении количество боев возросло до 30. ВСУ отбивали штурмы РФ возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском – враг пытался прорваться девять раз в районе Купянска, Петропавловки, Степной Новоселовки и Ивановки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста – из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Потери врага такие:
