39 атак РФ відбили українські захисники на Харківщині – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби в Харківській області було 39 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку кількість боїв зросла до 30. ЗСУ відбивали штурми РФ біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися дев’ять разів у районі Куп’янська, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Іванівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Втрати ворога такі:
