Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці, загинула дитина
Сьогодні, 10 жовтня, РФ знову здійснила масований комбінований обстріл України.
Під ударами ворога цієї ночі опинилася столиця, а також Запоріжжя, Кам’янське, Кривий Ріг та Дніпро. За даними українських захисників, окупанти випустили по Україні БпЛА та балістику. Перші дрони полетіли близько 02:48 – у Києві почала працювати ППО. Незабаром росіяни запустили балістику. Мер Віталій Кличко повідомив, що під ударами – об’єкти енергетичної інфраструктури. Вранці стало відомо про 12 постраждалих, вісім із них – госпіталізовані. Також, за інформацією міського голови, лівий берег Києва повністю знеструмлений.
Наслідки ворожої атаки показали у ДСНС.
“У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію — без займання та руйнувань“, – написали рятувальники.
Крім того, через обстріл столиці, поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій будуть закриті, передають у КМДА.
- Червона лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», інтервал руху – 6 хвилин.
- Синя лінія:
Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Теремки», інтервал руху – 6 хвилин.
- Зелена лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями «Сирець» – «Кловська», інтервал руху – 7 хвилин.
- Рух поїздів дільницею від «Печерська» до «Червоного хутора» тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.
Крім того, вибухи лунали і у Запоріжжі. Так зафіксували “прильоти” КАБів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що є поранені, також унаслідок атаки загинув 7-річний хлопчик.
“Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими”, – написав Федоров.
За його інформацією, Запоріжжя було під атакою ворога понад шість годин. Крім того, перекрили рух по плотині Дніпровської ГЕС.
“У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація“, – написав Федоров.
Лунали вибухи і у Дніпрі. Місцеві ТГ-канали писали, що місто атакували з десяток безпілотників. Почалися перебої зі світлом.
