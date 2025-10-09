Live
Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова

Записано 16:36   09.10.2025
Вікторія Яковенко
Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова Фото: АТ “Харківобленерго”

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що наразі тактика ворога – зруйнувати енергетичні об’єкти в Харкові та в різних містах України.

«Протягом тижня були зруйновані дві трансформаторні підстанції, які заживлювали Харків. Крім цього, також були обстріли по енергетичній інфраструктурі, яка заживлює Харків. Це цілеспрямована атака російського агресора. Ми працюємо над відновленням для того, щоб всі наші містяни були із водою і енергопостачанням», – підкреслив міський голова.

Він також відповів на питання ведучої нацмарафону: «Чи планують у Харкові вводити графіки відключень світла?».

«Коли буде необхідність, тільки в тому разі вони будуть вводитись. Це ведення «Харківобленерго», ми співпрацюємо з ними, якщо це буде необхідно, тоді їх введуть», – сказав Терехов.

Мер також розповів, що у місті продовжують готуватись до опалювального сезону.

«Не можу всього казати. У нас розроблений план дій. Ми готуємо Харків до зими, до проходження опалювального сезону. Не все залежить від нас, бо ворог б’є по енергетиці, енергетичних об’єктах. Потрібно готуватись, так, будуть виклики, але пройдемо опалювальний сезон», – запевнив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову

Автор: Вікторія Яковенко
