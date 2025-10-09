Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову

Президент України Володимир Зеленський заявив: якщо росіяни хочуть робити українцям блекаути, то у відповідь отримають те саме.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Укрінформ».

«Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, – це Бєлгородський напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області. Може їм там у Бєлгороді досить у комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути, – ми будемо робити те саме», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ворог повинен відчувати ціну цієї війни, але додав, що цивільне населення не є мішенню.

«Ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, – відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі. Але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди вказує завдання», – сказав президент.

Нагадаємо, проблеми зі світлом на початку тижня виникали не тільки в Харкові. У сусідньому російському місті Бєлгороді «було темнувато». Так визначив ситуацію начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 5 жовтня ввечері місцеві телеграм-канали інформували про вибухи в місті та зникнення світла після них. 6 числа вдень знову було «гучно». Андрій Коваленко прокоментував: «Росіяни не зрозуміли поки наслідки своїх ударів та знову вирішили обстріляти Чернігів і Суми… І Бєлгород знову опинився без світла». У ЦПД підкреслили: «Росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці. У відповідь на постійні удари їх армії по нашій енергетиці».