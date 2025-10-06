У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим

Сьогодні, 6 жовтня, вдень жителі Бєлгорода повідомляли про «гучні звуки». Місцеві пабліки пишуть про проблеми з електропостачанням.

Місцевий губернатор Гладков о 13:19 писав про «ракетну небезпеку».

Низка телеграм-каналів повідомляють, що «після гучних звуків над містом здіймається дим».

«На Спортивній та бульварі Юності зникло світло після вибухів, пишуть читачі. Також немає світла на Буденного, Конєва, 60 років Октября, Єсеніна, мікрорайоні Новий та вулиці Благодатній у Дубовому», – йдеться у повідомленнях.

Також телеграм-канали пишуть, що постраждала електропідстанція «Луч».

Нагадаємо, у Бєлгороді вибухи лунали і ввечері 5 жовтня. Після цього місцеві телеграм-канали повідомляли, що в місті та частково області зникло світло.