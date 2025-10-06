Live
У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим

Події 13:45   06.10.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 6 жовтня, вдень жителі Бєлгорода повідомляли про «гучні звуки». Місцеві пабліки пишуть про проблеми з електропостачанням.

Місцевий губернатор Гладков о 13:19 писав про «ракетну небезпеку».

Белгород обстрел

Низка телеграм-каналів повідомляють, що «після гучних звуків над містом здіймається дим».

«На Спортивній та бульварі Юності зникло світло після вибухів, пишуть читачі. Також немає світла на Буденного, Конєва, 60 років Октября, Єсеніна, мікрорайоні Новий та вулиці Благодатній у Дубовому», – йдеться у повідомленнях.

Також телеграм-канали пишуть, що постраждала електропідстанція «Луч».

Нагадаємо, у Бєлгороді вибухи лунали і ввечері 5 жовтня. Після цього місцеві телеграм-канали повідомляли, що в місті та частково області зникло світло.

Читайте також: “Про прогнози говорити не будемо”: Синєгубов про ситуацію з електропостачанням

Автор: Вікторія Яковенко
