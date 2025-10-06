“Прильоти” в Бєлгороді прокоментували в РНБО України
У російському Бєлгороді вдень 6 жовтня було “гучно”. Місцевий губернатор Гладков повідомив, що частина мешканців у семи муніципалітетах області (зокрема обласному центрі) залишилася без світла.
“Росіяни не зрозуміли поки наслідки своїх ударів та знову вирішили обстріляти Чернігів та Суми… І Бєлгород знову опинився без світла“, – написав, коментуючи події, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
А після окремим постом ще раз підкреслив причинно-наслідковий зв’язок у тому, що відбувається: “Росіяни сидять без світла, отримують удари по енергетиці. У відповідь на постійні удари їх армії по нашій (енергетиці – Ред.) Російська армія почала обстрілювати нашу енергетику у 2022 році. російська армія зараз намагається знову лишити всіх без світла зимою й обстрілює газовидобуток. У відповідь на свої дії росія отримує удари по НПЗ і власній енергетиці. Якби російська армія не била по Україні, в росіян було б світло”.
Той самий причинно-наслідковий зв’язок МГ “Об’єктив” відновила в огляді “А їх то за що”.
Також Коваленко спрогнозував, що Путін принесе пітьму й до будинків мешканців Москви та Санкт-Петербурга.
За інформацією губернатора Гладкова на відновлення електрики ремонтникам буде потрібна не менш як доба.
