РФ знищила дві підстанції в Харкові, до чого слід бути готовими – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов інформує: за останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Він назвав цю атаку серйозним ударом по потужностях АТ «Харківобленерго». Вважає, що ця зима стане найважчою за усі роки повномасштабної війни.

За даними міського голови, наразі без світла залишаються близько 3,5 тис. абонентів.

«Так, є можливості міста, є ресурси «Обленерго», є потужності загальної енергосистеми країни – але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього», – попередив Терехов.

Він додав, що після чергових ударів у Харкові щоразу ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін.

«І будемо робити це знову й знову – стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним», – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.

Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури.