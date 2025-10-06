РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло
Під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, щойно дозволила ситуація, енергетики розпочали відновлення зруйнованого.
“Енергетики звертаються до всіх городян, хто опинився знеструмлений, набратися витримки та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей”, – пишуть у “Харківобленерго”.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.
Читайте також: Україна може знищити завод із «Шахедами» у РФ – в ISW назвали умови
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури.".