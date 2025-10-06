РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло

Під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомили в АТ “Харківобленерго”, щойно дозволила ситуація, енергетики розпочали відновлення зруйнованого.

“Енергетики звертаються до всіх городян, хто опинився знеструмлений, набратися витримки та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей”, – пишуть у “Харківобленерго”.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.