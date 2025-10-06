РФ опять била по энергетике в Харькове: специалисты пытаются вернуть свет

Во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», как только позволила ситуация, энергетики приступили к восстановлению разрушенного.

«Энергетики обращаются ко всем горожанам, которые оказались без электричества, набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – пишут в «Харьковоблэнерго».

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. На данный момент известно о четырех раненых.