«Прилеты» в Белгороде прокомментировали в СНБО Украины
В российском Белгороде днем 6 октября было «громко». Местный губернатор Гладков сообщил, что часть жителей в семи муниципалитетах области (в том числе областном центре) остались без света.
«Россияне не поняли пока последствия своих ударов и снова решили обстрелять Чернигов и Сумы… И Белгород снова оказался без света», — написал, комментируя события, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
А после отдельным постом еще раз подчеркнул причинно-следственную связь происходящего: «Россияне сидят без света, получают удары по энергетике. В ОТВЕТ на постоянные удары их армии по нашей (энергетике — Ред.) Российская армия начала обстреливать нашу энергетику в 2022 году. Российская армия сейчас пытается снова оставить всех без света зимой и обстреливает газодобычу. В ответ на свои действия россия получает удары по НПЗ и собственной энергетике. Если бы российская армия не била по Украине, у россиян было бы светло».
Ту же причинно-следственную связь МГ «Объектив» восстановила в обзоре «А их-то за что».
Также Коваленко спрогнозировал, что Путин принесет тьму и в дома жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
По информации белгородского губернатора Гладкова на восстановление электричества ремонтникам потребуется не менее суток.
Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 18:36
Корреспондент Оксана Горун