Їздив роками без прав і п’яним: жителя Харківщини «посадили» на шість років

Вирок отримав мешканець Лозівщини. Правоохоронці довели, що він систематично сідав за кермо всупереч заборонам і в стані алкогольного сп’яніння.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що суд позбавив чоловіка прав за п’яне водіння ще у січні 2023-го. Попри це він продовжив керувати автомобілем та ще порушував ПДР.

«Упродовж 2025–2026 років його 8 разів притягували до адміністративної відповідальності за керування без посвідчення та у стані сп’яніння. Крім того, 27 січня 2026 року Лозівський міськрайонний суд вже визнавав його винним у невиконанні судового рішення і призначав штраф. Проте навіть це не змінило його поведінки», – зазначили у прокуратурі.

Вже 3 та 9 березня правоохоронці знову зафіксували порушення — ще два адміністративні протоколи. Однак чоловік і надалі нехтував судовими рішеннями, розповіли у прокуратурі.

Встановлено, що жоден із призначених штрафів він не сплатив. Водночас його «послужний список» із 2021 року налічує 12 постанов про адміністративні правопорушення та три вироки суду — за крадіжку, спричинення легких тілесних ушкоджень (із відбуттям майже двох років ув’язнення) і за невиконання судового рішення.

Його визнали винним в умисному невиконанні рішення суду. Чоловіку призначили шість років тюрми з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з керуванням транспортними засобами, строком на три роки.