Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий Янгол” вивезли із небезпечного району 11 мирних жителів.
Район, уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. А населений пункт, з якого вивозили людей, розташований у кілзоні. Маршрут, яким евакуювали мешканців, постійно обстрілюється безпілотниками та FPV-дронами.
Зважаючи на це, проводити евакуацію довелося вночі, що ще більше ускладнило операцію.
“Попри підвищену небезпеку, поліцейські підрозділу «Білий Янгол» спільно з волонтерами успішно евакуювали чотирьох дітей та сімох дорослих до умовно безпечного місця. Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією з прифронтових територій та дбати про власну безпеку. У разі необхідності звертайтеся за номером 102, а також за телефонами спецпідрозділу «Білий Янгол»: 067-177-07-40, 095-285-70-12“, – додали у поліції.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтери, евакуація, поліція, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 11:42;