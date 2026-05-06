Live

Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини

Суспільство 11:42   06.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий Янгол” вивезли із небезпечного району 11 мирних жителів. 

Район, уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. А населений пункт, з якого вивозили людей, розташований у кілзоні. Маршрут, яким евакуювали мешканців, постійно обстрілюється безпілотниками та FPV-дронами.

Зважаючи на це, проводити евакуацію довелося вночі, що ще більше ускладнило операцію.

Попри підвищену небезпеку, поліцейські підрозділу «Білий Янгол» спільно з волонтерами успішно евакуювали чотирьох дітей та сімох дорослих до умовно безпечного місця. Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією з прифронтових територій та дбати про власну безпеку. У разі необхідності звертайтеся за номером 102, а також за телефонами спецпідрозділу «Білий Янгол»: 067-177-07-40, 095-285-70-12“, – додали у поліції.

Читайте також: «Для мене це дуже неприємно»: Портніков висловився про Харків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Їздив роками без прав і п’яним: жителя Харківщини «посадили» на шість років
Їздив роками без прав і п’яним: жителя Харківщини «посадили» на шість років
06.05.2026, 12:08
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
06.05.2026, 11:42
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
06.05.2026, 10:20
У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
06.05.2026, 09:38
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
06.05.2026, 08:49

Новини за темою:

20.03.2026
Копи та волонтери евакуювали 9-річного хлопчика й чоловіка
26.01.2026
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині
23.01.2026
Удар по волонтерах на Харківщині: відео з авто раніше публікували у Z-каналах
22.01.2026
Глави переміщених через війну громад збиралися в Харкові: що обговорювали
22.01.2026
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий Янгол” вивезли із небезпечного району 11 мирних жителів. ".