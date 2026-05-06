Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий Янгол” вивезли із небезпечного району 11 мирних жителів.

Район, уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. А населений пункт, з якого вивозили людей, розташований у кілзоні. Маршрут, яким евакуювали мешканців, постійно обстрілюється безпілотниками та FPV-дронами.

Зважаючи на це, проводити евакуацію довелося вночі, що ще більше ускладнило операцію.

“Попри підвищену небезпеку, поліцейські підрозділу «Білий Янгол» спільно з волонтерами успішно евакуювали чотирьох дітей та сімох дорослих до умовно безпечного місця. Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією з прифронтових територій та дбати про власну безпеку. У разі необхідності звертайтеся за номером 102, а також за телефонами спецпідрозділу «Білий Янгол»: 067-177-07-40, 095-285-70-12“, – додали у поліції.