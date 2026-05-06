Из килзоны вывезли полицейские 11 жителей Харьковщины
Сотрудники спецподразделения полиции «Белый Ангел» вывезли из опасного района 11 мирных жителей.
Район, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, находится под постоянными вражескими обстрелами. А населенный пункт, из которого вывозили людей, расположен в килзоне. Маршрут, по которому эвакуировали жителей, постоянно обстреливается беспилотниками и FPV-дронами.
Ввиду этого проводить эвакуацию пришлось ночью, что еще больше усложнило операцию.
«Несмотря на повышенную опасность, полицейские подразделения «Белый Ангел» совместно с волонтерами успешно эвакуировали четырех детей и семерых взрослых в условно безопасное место. Полиция призывает граждан не медлить с эвакуацией с прифронтовых территорий и заботиться о собственной безопасности. При необходимости обращайтесь по номеру «102», а также по телефонам спецподразделения «Белый Ангел»: 067-177-07-40, 095-285-70-12″, – добавили в полиции.
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 11:42;