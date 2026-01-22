Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)

Сегодня между 11:30-12:00 россияне атаковали FPV-дронами Казачью Лопань и Русскую Лозовую. В результате ударов погибли два человека, еще один житель получил ранения.

Как рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, на въезде в Казачью Лопань оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором два местных волонтера завозили хлеб для людей, которые до сих пор живут в поселке.

«В результате автомобиль был уничтожен, двое мужчин 35-ти и 63-х лет, находившиеся в середине, погибли на месте от полученных травм», — сообщил Задоренко.

Приблизительно в это время россияне ударили по авто, двигавшемуся по Русской Лозовой. В салоне находились двое мужчин, которые смогли вовремя выбраться.

«Один из них – 70-летний местный житель – чуть позже обратился за медицинской помощью. К счастью, угрозы его жизни нет», — добавил Задоренко.