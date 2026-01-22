Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Сегодня между 11:30-12:00 россияне атаковали FPV-дронами Казачью Лопань и Русскую Лозовую. В результате ударов погибли два человека, еще один житель получил ранения.
Как рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, на въезде в Казачью Лопань оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором два местных волонтера завозили хлеб для людей, которые до сих пор живут в поселке.
«В результате автомобиль был уничтожен, двое мужчин 35-ти и 63-х лет, находившиеся в середине, погибли на месте от полученных травм», — сообщил Задоренко.
Приблизительно в это время россияне ударили по авто, двигавшемуся по Русской Лозовой. В салоне находились двое мужчин, которые смогли вовремя выбраться.
«Один из них – 70-летний местный житель – чуть позже обратился за медицинской помощью. К счастью, угрозы его жизни нет», — добавил Задоренко.
Читайте также: Куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, атака, волонтеры, дергачевщина, погибли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 15:10;