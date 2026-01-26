Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині

Сім’ю з двома дітьми евакуювали поліцейські разом із волонтерами БО “Троянда на руці” із села Зарічне Чугуївської громади.

“Завдяки злагодженим діям правоохоронців і волонтерів сім’ю було евакуйовано з небезпечної території та доставлено до більш безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу та підтримку”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

У поліції вкотре закликали мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, не затягувати з евакуацією, а якомога раніше виїжджати на безпечні території. У разі потреби, за допомогою людям пропонують звертатися за телефоном 102 або до територіальних підрозділів поліції.