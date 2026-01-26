Live

Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині

Суспільство 11:04   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині

Сім’ю з двома дітьми евакуювали поліцейські разом із волонтерами БО “Троянда на руці” із села Зарічне Чугуївської громади. 

“Завдяки злагодженим діям правоохоронців і волонтерів сім’ю було евакуйовано з небезпечної території та доставлено до більш безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу та підтримку”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

У поліції вкотре закликали мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, не затягувати з евакуацією, а якомога раніше виїжджати на безпечні території. У разі потреби, за допомогою людям пропонують звертатися за телефоном 102 або до територіальних підрозділів поліції.

Читайте також: Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
26.01.2026, 11:28
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
26.01.2026, 09:15
Постраждала літня жінка, є руйнування: Синєгубов про обстріли
Постраждала літня жінка, є руйнування: Синєгубов про обстріли
26.01.2026, 08:50
Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА
Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА
26.01.2026, 08:53
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
26.01.2026, 09:50

Новини за темою:

23.01.2026
Удар по волонтерах на Харківщині: відео з авто раніше публікували у Z-каналах
22.01.2026
Глави переміщених через війну громад збиралися в Харкові: що обговорювали
22.01.2026
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
11.12.2025
Харківська організація “Проліска” здобула престижну нагороду
06.12.2025
Виставка до Міжнародного дня волонтера відкрилась у Харкові (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 11:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім’ю з двома дітьми евакуювали поліцейські разом із волонтерами БО “Троянда на руці” із села Зарічне Чугуївської громади. ".