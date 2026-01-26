Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
У ГУ Нацполіції опублікували фото із місць “прильотів” на Харківщині. Копи уточнили: протягом минулої доби росіяни атакували населені пункти Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Лозівського районів.
У Харкові “прилетіло” по Слобідському, Немишлянському та Київському районах. В останньому постраждала 79-річна жінка. Із пораненнями її госпіталізували.
“Вночі російська армія завдала удару по селу Мартове в Чугуївському районі. Зафіксовано влучання на присадибній ділянці. Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та двері житлового будинку. Через обстріли на території села Великий Бурлук пошкоджено житлові будинки та будівля непрацюючого універмагу. В селі Сподобівка влучання відбулося в майно цивільного підприємства. Не припиняють росіяни атакувати Богодухівський район. В Золочівській громаді зазнали руйнувань житлові будинки, господарчі споруди. В селі Коротич внаслідок падіння ударного безпілотника пошкоджені вікна та фасад домоволодіння”, – зазначили правоохоронці.
А в Лозовій через обстріли пошкоджений приватний будинок.
Читайте також: В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 09:50;