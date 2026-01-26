Live

Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків

26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції опублікували фото із місць “прильотів” на Харківщині. Копи уточнили: протягом минулої доби росіяни атакували населені пункти Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Лозівського районів. 

У Харкові “прилетіло” по Слобідському, Немишлянському та Київському районах. В останньому постраждала 79-річна жінка. Із пораненнями її госпіталізували.

Обтсріл Харківщини 27 січня

Вночі російська армія завдала удару по селу Мартове в Чугуївському районі. Зафіксовано влучання на присадибній ділянці. Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та двері житлового будинку. Через обстріли на території села Великий Бурлук пошкоджено житлові будинки та будівля непрацюючого універмагу. В селі Сподобівка влучання відбулося в майно цивільного підприємства. Не припиняють росіяни атакувати Богодухівський район. В Золочівській громаді зазнали руйнувань житлові будинки, господарчі споруди. В селі Коротич внаслідок падіння ударного безпілотника пошкоджені вікна та фасад домоволодіння”, – зазначили правоохоронці.

Обтсріл Харківщини 27 січня

А в Лозовій через обстріли пошкоджений приватний будинок.

Обтсріл Харківщини 27 січня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
