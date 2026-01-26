В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині

У зведенні 26 січня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували, що ЗС РФ захопили нові території у Харківській області.

Згідно з геолокаційними відеозаписами, ворог просунувся на Борівському напрямку. Таким чином, росіяни окупували частину земель на південному сході Загризового.

“24 і 25 січня російські війська атакували на схід від Борової поблизу Сергіївки і на південний схід від Борової поблизу Дружелюбівки”, – уточнили в ISW.

Тим часом на Куп’янському напрямку бої точилися в районі Петропавлівки, Піщаного та Курилівки. Лінія фронту на цій ділянці – стабільна, зазначили експерти.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, як українські війська завдають удару по російських позиціях у північному Нестерному (на північний схід від Харкова) після того, як, за оцінками ISW, російська місія проникнення не змінила контроль місцевості на передньому краї зони бойових дій”, – додали в Інституті вивчення війни.