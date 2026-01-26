Про 16 боїв повідомив Генштаб ЗСУ: де українські воїни відбивали атаки РФ

Live

Україна 08:11   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією Генштабу ЗСУ, дещо важче українським захисникам було на півночі області. 

Дев’ять разів намагалися прорватися росіяни на Південно-Слобожанському напрямку біля Зеленого, Вовчанська, Приліпки, Стариці та Ізбіцького.

Тоді як на Куп’янському – зафіксували сім боїв у районі Піщаного та Петропавлівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
