О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ

По информации Генштаба ВСУ, немного тяжелее украинским защитникам было на севере области.

Девять раз пытались прорваться россияне на Южно-Слобожанском направлении около Зеленого, Волчанска, Прилипки, Старицы и Избицкого.

Тогда как на Купянском – зафиксировали семь боев в районе Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3681 обстрел, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: