О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ
По информации Генштаба ВСУ, немного тяжелее украинским защитникам было на севере области.
Девять раз пытались прорваться россияне на Южно-Слобожанском направлении около Зеленого, Волчанска, Прилипки, Старицы и Избицкого.
Тогда как на Купянском – зафиксировали семь боев в районе Песчаного и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3681 обстрел, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
Читайте также: Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 08:11;