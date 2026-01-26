Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины

В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, один из них – возник в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, возникшее после ударов РФ по Харьковскому району.

«Враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района. Еще два – в квартиры жилых 9- и 12-этажек Киевского района. Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожара не было. Пострадала женщина», – отметили спасатели.

А в селе Мартовое Чугуевского района в огне погиб мужчина 1976 года рождения. Там горела дача на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания не связана с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.