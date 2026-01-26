Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, один из них – возник в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, возникшее после ударов РФ по Харьковскому району.
«Враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района. Еще два – в квартиры жилых 9- и 12-этажек Киевского района. Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожара не было. Пострадала женщина», – отметили спасатели.
А в селе Мартовое Чугуевского района в огне погиб мужчина 1976 года рождения. Там горела дача на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания не связана с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.
Читайте также: Наглая кража в Харькове: подозреваемый вынес из квартиры кофемашину – детали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 07:55;