Live

Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины

Происшествия 07:55   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины

В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, один из них – возник в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Так сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, возникшее после ударов РФ по Харьковскому району.

«Враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района. Еще два – в квартиры жилых 9- и 12-этажек Киевского района. Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожара не было. Пострадала женщина», – отметили спасатели.

А в селе Мартовое Чугуевского района в огне погиб мужчина 1976 года рождения. Там горела дача на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания не связана с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.

Читайте также: Наглая кража в Харькове: подозреваемый вынес из квартиры кофемашину – детали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 26 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 26 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
25.01.2026, 21:57
Мороз и сильный ветер. Прогноз погоды на 26 января в Харькове и области
Мороз и сильный ветер. Прогноз погоды на 26 января в Харькове и области
25.01.2026, 20:50
Новости Харькова – главное 25 января: удары «шахедами», пожар
Новости Харькова – главное 25 января: удары «шахедами», пожар
25.01.2026, 22:09
Момент «прилета» БпЛА «Молнии» по многоэтажке в Харькове засняли
Момент «прилета» БпЛА «Молнии» по многоэтажке в Харькове засняли
25.01.2026, 19:24
Сегодня 26 января 2026 года: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 января 2026 года: какой праздник и день в истории
26.01.2026, 06:00
О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ
О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ
26.01.2026, 08:11

Новости по теме:

23.01.2026
ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»
18.01.2026
Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС
14.01.2026
ГСЧС: четыре пожара бушевали после «прилетов» в регионе, есть пострадавшие
05.01.2026
Трое людей погибли в бытовых пожарах в Харькове и области – ГСЧС
25.12.2025
ГСЧС: в Дергачах горело предприятие, мужчина погиб из-за возгорания дивана


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 07:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, один из них – возник в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".