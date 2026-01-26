Смертельна пожежа в Мартовому: рятувальники знайшли тіло чоловіка

Протягом минулої доби рятувальники виїжджали гасити 15 пожеж, одна з них – виникла внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так співробітники ДСНС ліквідували загоряння, яке виникло після ударів РФ по Харківському району.

“Ворог завдав ударів БпЛА по місту Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку Немишлянського району. Ще два – у квартири житлових 9- та 12-поверхівок Київського району. Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не було. Постраждала жінка”, – зазначили рятувальники.

А у селі Мартове Чугуївського району у вогні загинув чоловік 1976 року народження. Там горіла дача на площі 40 квадратних метрів. Причина займання не пов’язана з російським обстрілом, уточнили в ДСНС.