В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине

Украина 09:15   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 26 января в Институте изучения войны (ISW) проинформировали, что ВС РФ захватили новые территории в Харьковской области. 

Согласно геолокационным видеозаписям, враг продвинулся на Боровском направлении. Таким образом, россияне оккупировали часть земель на юго-востоке от Загрызово.

«24 и 25 января российские войска атаковали восточнее Боровой близ Сергеевки и юго-восточнее Боровой близ Дружелюбовки», – уточнили в ISW.

Тем временем на Купянском направлении бои шли в районе Петропавловки, Песчаного и Куриловки. Линия фронта на этом участке – стабильная, отметили эксперты.

«Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, как украинские войска наносят удар по российским позициям в северном Нестерном (к северо-востоку от Харькова) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль местности на переднем крае зоны боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
