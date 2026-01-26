В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине
В сводке 26 января в Институте изучения войны (ISW) проинформировали, что ВС РФ захватили новые территории в Харьковской области.
Согласно геолокационным видеозаписям, враг продвинулся на Боровском направлении. Таким образом, россияне оккупировали часть земель на юго-востоке от Загрызово.
«24 и 25 января российские войска атаковали восточнее Боровой близ Сергеевки и юго-восточнее Боровой близ Дружелюбовки», – уточнили в ISW.
Тем временем на Купянском направлении бои шли в районе Петропавловки, Песчаного и Куриловки. Линия фронта на этом участке – стабильная, отметили эксперты.
«Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, как украинские войска наносят удар по российским позициям в северном Нестерном (к северо-востоку от Харькова) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль местности на переднем крае зоны боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.
Читайте также: О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, война, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 09:15;