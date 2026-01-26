В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине

В сводке 26 января в Институте изучения войны (ISW) проинформировали, что ВС РФ захватили новые территории в Харьковской области.

Согласно геолокационным видеозаписям, враг продвинулся на Боровском направлении. Таким образом, россияне оккупировали часть земель на юго-востоке от Загрызово.

«24 и 25 января российские войска атаковали восточнее Боровой близ Сергеевки и юго-восточнее Боровой близ Дружелюбовки», – уточнили в ISW.

Тем временем на Купянском направлении бои шли в районе Петропавловки, Песчаного и Куриловки. Линия фронта на этом участке – стабильная, отметили эксперты.

«Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, как украинские войска наносят удар по российским позициям в северном Нестерном (к северо-востоку от Харькова) после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль местности на переднем крае зоны боевых действий», – добавили в Институте изучения войны.