Харьковщина под ударом: в полиции опубликовали фото последствий

Происшествия 09:50   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине. Копы уточнили: в течение минувших суток россияне атаковали населенные пункты Купянского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Лозовского районов. 

В Харькове «прилетело» по Слободскому, Немышлянскому и Киевскому районам. В последнем – пострадала 79-летняя женщина. С ранениями ее госпитализировали.

Обтсрел Харьковщины 27 января

«Ночью российская армия нанесла удар по селу Мартовое в Чугуевском районе. Зафиксировано попадание на приусадебном участке. В результате обстрела повреждены окна, крыша и двери жилого дома. Из-за обстрелов на территории села Великий Бурлук повреждены жилые дома и здание неработающего универмага. В селе Подобовка попадание произошло в имущество гражданского предприятия. Не прекращают россияне атаковать Богодуховский район. В Золочевской громаде разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. В селе Коротич в результате падения ударного беспилотника повреждены окна и фасад домовладения», – уточнили правоохранители.

Обтсрел Харьковщины 27 января

А в Лозовой из-за обстрелов поврежден частный дом.

Обтсрел Харьковщины 27 января

Читайте также: В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
