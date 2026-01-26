Харьковщина под ударом: в полиции опубликовали фото последствий
В ГУ Нацполиции опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине. Копы уточнили: в течение минувших суток россияне атаковали населенные пункты Купянского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Лозовского районов.
В Харькове «прилетело» по Слободскому, Немышлянскому и Киевскому районам. В последнем – пострадала 79-летняя женщина. С ранениями ее госпитализировали.
«Ночью российская армия нанесла удар по селу Мартовое в Чугуевском районе. Зафиксировано попадание на приусадебном участке. В результате обстрела повреждены окна, крыша и двери жилого дома. Из-за обстрелов на территории села Великий Бурлук повреждены жилые дома и здание неработающего универмага. В селе Подобовка попадание произошло в имущество гражданского предприятия. Не прекращают россияне атаковать Богодуховский район. В Золочевской громаде разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. В селе Коротич в результате падения ударного беспилотника повреждены окна и фасад домовладения», – уточнили правоохранители.
А в Лозовой из-за обстрелов поврежден частный дом.
