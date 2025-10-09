Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что сейчас тактика врага – разрушить энергетические объекты в Харькове и разных городах Украины.

«В течение недели были разрушены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Кроме этого, также были обстрелы по энергетической инфраструктуре, питающей Харьков. Это целенаправленная атака российского агрессора. Мы работаем над восстановлением для того, чтобы все наши горожане были с водой и энергоснабжением», — подчеркнул городской голова.

Он также ответил на вопрос ведущей нацмарафона: «Планируют ли в Харькове вводить графики отключений света?».

«Когда будет необходимость, только тогда они будут вводиться. Это ведение «Харьковоблэнерго», мы сотрудничаем с ними, если это будет необходимо, тогда их введут», — сказал Терехов.

Мэр также рассказал, что в городе продолжают готовиться к отопительному сезону.

«Не могу говорить всего. У нас разработан план действий. Мы готовим Харьков к зиме, к прохождению отопительного сезона. Не все зависит от нас, потому что враг бьет по энергетике, энергетическим объектам. Нужно готовиться, да, будут вызовы, но пройдем отопительный сезон», – заверил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»