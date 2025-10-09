Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова

Записано 16:36   09.10.2025
Виктория Яковенко
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что сейчас тактика врага – разрушить энергетические объекты в Харькове и разных городах Украины.

«В течение недели были разрушены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Кроме этого, также были обстрелы по энергетической инфраструктуре, питающей Харьков. Это целенаправленная атака российского агрессора. Мы работаем над восстановлением для того, чтобы все наши горожане были с водой и энергоснабжением», — подчеркнул городской голова.

Он также ответил на вопрос ведущей нацмарафона: «Планируют ли в Харькове вводить графики отключений света?».

«Когда будет необходимость, только тогда они будут вводиться. Это ведение «Харьковоблэнерго», мы сотрудничаем с ними, если это будет необходимо, тогда их введут», — сказал Терехов.

Мэр также рассказал, что в городе продолжают готовиться к отопительному сезону.

«Не могу говорить всего. У нас разработан план действий. Мы готовим Харьков к зиме, к прохождению отопительного сезона. Не все зависит от нас, потому что враг бьет по энергетике, энергетическим объектам. Нужно готовиться, да, будут вызовы, но пройдем отопительный сезон», – заверил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
09.10.2025, 12:35
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
Новости Харькова — главное 9 октября: россияне расстреляли людей в Купянске
09.10.2025, 14:48
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
09.10.2025, 13:12
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36

Новости по теме:

07.04.2025
Графики отключений света вводят в громаде под Харьковом: надолго ли, адреса
17.02.2025
Из-за атаки на энергообъекты в Украине – аварийные отключения (обновлено)
24.01.2025
В метро Харькова начнут действовать новые графики движения в выходные
14.01.2025
В метро Харькова — новые графики движения поездов: где их посмотреть
08.01.2025
Посты об отключениях газа, в том числе на Харьковщине: СНБО — почему это фейк


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 16:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что сейчас тактика врага – разрушить энергетические объекты в Харькове и разных городах Украины.".