Половина Куп’янська окупована? Коваленко про ситуацію в місті
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував заяви російських пропагандистів про те, що 50% Куп’янська – під контролем РФ.
Експерт пояснив, що останнім часом ворог поширює інформацію про оточення Куп’янська, окупацію міста на 50%, а також про котел для ЗСУ.
“Дійсно, станом на сьогодні російських окупантів не вдалося вибити за північно-західну частину населеного пункту. І вони продовжують рухатися вздовж проспекту Конституції, а також Захисників Куп’янська, які виходять з траси Р-79 і є фактичним продовженням цієї траси через правобережний Куп’янськ. І росіяни продовжують тут просачуватися невеликими групами, намагаючись зайняти центр правобережного Куп’янська, вийти до перехрестя та, відповідно, контролювати локацію на Заоскілля і саму розв’язку, саму логістику. Звісно ж, це не говорить зараз про те, що 50% Куп’янська контролюється”, – наголосив Коваленко.
Він зазначив: СОУ контратакують та намагаються стабілізувати ситуації в районі траси Р-79. І на цей час про оточення Куп’янська не йдеться.
Відео: Oboz.ua
“До речі, саме бої за околиці Куп’янська затормозили, значно загальмували просування росіян на Дворічанському плацдармі та взагалі по всьому правому берегу річки Оскіл”, – додав аналітик.
