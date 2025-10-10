Харкову вимкнули світло, але транспорт працював – підсумки 10 жовтня
У Харкові аварійні вимкнення електрики, наскільки регіон готовий до опалювального сезону, скільки вакансій в області – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 10 жовтня.
Харкову відключили світло через удар по енергосистемі країни
Без «прильотів», але без світла. Харків пережив тривалі відключення електрики після масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України. На Харківщині першими енергетичний дефіцит відчули жителі Балаклійської та Ізюмської громад. Слідом світло почало зникати в різних районах Харкова.
Попри блекаут, електротранспорт вийшов на маршрути
При цьому в місті, на відміну від попередніх блекаутів, продовжував без збоїв працювати метрополітен і більша частина електротранспорту. Також не було збоїв у подачі холодної води. Відповідаючи на запитання МГ «Об’єктив», мер Харкова Ігор Терехов пояснив: у місті продовжують створювати «енергетичний острів». Результати цієї роботи й відчули харків’яни – у місті багато що працювало, попри відсутність електрики.
Коли планують вмикати опалення в Харківській області
Попри російські обстріли, Харківщина готова до опалювального сезону на 98%, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Спершу батареї нагріються в школах, дитячих садочках і лікарнях. Щодо ввімкнення тепла в оселях орієнтуються на 1 листопада. При ухваленні рішення влада врахує погодні умови. Опалення почнуть запускати, коли середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за 8 градусів тепла.
Харківщина у топ-5 за кількістю вакансій
Харківська область входить до топ-5 в Україні за кількістю вакансій. Ринок праці в Україні загалом відновився до того стану, в якому був до повномасштабного вторгнення РФ. Але відновлення нерівномірне – значна частина бізнесу релокувалася на захід країни та там шукає працівників. Попри це на Харківщину припадає 3,5% усіх вакансій України, що забезпечує області п’яте місце за кількістю роботи в країні.
