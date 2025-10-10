Live
  Пт 10.10.2025
Коли у Харкові та області ввімкнуть опалення. Відома орієнтовна дата

Суспільство 13:24   10.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Наразі Харківська область готова до опалювального сезону на 98%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він зазначив, що спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні.

«І далі щодо побутових споживачів ми орієнтуємося, як і минулого року, на 1 листопада. Далі будемо дивитися безпосередньо за погодними умовами», – сказав голова ХОВА.

Він зазначив, що опалення включать як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів.

За даними Синєгубова, одна громада в регіоні вже запустила чотири об’єкти.

«Однак це все на модульних котельнях, на твердому паливі. Якщо брати планову підготовку до опалювального сезону, область готова на 98%, однак, зараз казати і говорити про будь-які цифри досить важко тому, що ситуація може змінитися, як сьогоднішній нічний обстріл критичної інфраструктури, в тому числі енергогенеруючих і теплогенеруючих об’єктів Києва був. І у нас, до речі, одне з підприємств так само було під обстрілом. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб підготуватись в тих умовах, в яких ми є зараз, до початку опалювального сезону», – підсумував Синєгубов.

Читайте також: «Чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини» – Синєгубов

