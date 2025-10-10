Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
На данный момент Харьковская область готова к отопительному сезону на 98%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он отметил, что сначала батареи нагреются на объектах социнфраструктуры – школы, детские сады, больницы.
«И дальше по поводу бытовых потребителей мы ориентируемся, как и в прошлом году, на 1 ноября. Дальше будем смотреть непосредственно по погодным условиям», — сказал глава ХОВА.
Он отметил, что отопление включат как только среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет ниже +8 градусов.
По данным Синегубова, одна громада в регионе уже запустила четыре объекта.
«Однако это все на модульных котельных, на твердом топливе. Если брать плановую подготовку к отопительному сезону, область готова на 98%, однако сейчас говорить о любых цифрах довольно трудно потому, что ситуация может измениться, как сегодняшний ночной обстрел критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих и теплогенерирующих объектов Киева был. И у нас, кстати, одно из предприятий так же было под обстрелом. Мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы подготовиться в тех условиях, в которых мы сейчас, к началу отопительного сезона», — подытожил Синегубов.
