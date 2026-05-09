Live

«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови

Общество 19:03   09.05.2026
Виктория Яковенко
«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харьковской области — дефицит донорской первой отрицательной группы крови.

«Харьков держится на людях. И сегодня эта поддержка нужна снова», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

Напомним, ночью в Харькове произошла стрельба. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 мая около 00:50 поступило сообщение о выстрелах на Аэрокосмическом проспекте. Там правоохранители обнаружили пьяного 22-летнего мужчину с огнестрельным ранением ноги. По словам очевидцев, мужчина находился в компании знакомых, которые выпивали за соседним столиком. Конфликтов между ними свидетелями не слышали. Через некоторое время раздались выстрелы.

Читайте также: Психотропы нашли в детской игрушке: подозрение получил харьковчанин (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Первое, что мне дали — турникет» — впечатления норвежца от поездки в Харьков
«Первое, что мне дали — турникет» — впечатления норвежца от поездки в Харьков
09.05.2026, 10:13
Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина
Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина
09.05.2026, 15:39
Новости Харькова — главное 9 мая: ночная стрельба, действует ли «режим тишины»
Новости Харькова — главное 9 мая: ночная стрельба, действует ли «режим тишины»
09.05.2026, 18:00
Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции
Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции
09.05.2026, 11:03
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
09.05.2026, 09:19
«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
09.05.2026, 19:03

Новости по теме:

20.01.2026
«Чтобы не образовался критический дефицит»: харьковчан просят стать донорами
28.09.2025
С проблемой кадров столкнулись 60% предприятий — Чумак в интервью «Объективу»
23.09.2025
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
24.07.2025
Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы
16.07.2025
Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 19:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — дефицит донорской первой отрицательной группы крови.".