«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
В Харьковской области — дефицит донорской первой отрицательной группы крови.
«Харьков держится на людях. И сегодня эта поддержка нужна снова», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.
Подробности по телефону +38 095 570 47 66.
Напомним, ночью в Харькове произошла стрельба. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 мая около 00:50 поступило сообщение о выстрелах на Аэрокосмическом проспекте. Там правоохранители обнаружили пьяного 22-летнего мужчину с огнестрельным ранением ноги. По словам очевидцев, мужчина находился в компании знакомых, которые выпивали за соседним столиком. Конфликтов между ними свидетелями не слышали. Через некоторое время раздались выстрелы.
• Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 19:03;