«SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови

В Харьковской области — дефицит донорской первой отрицательной группы крови.

«Харьков держится на людях. И сегодня эта поддержка нужна снова», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

