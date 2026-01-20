«Чтобы не образовался критический дефицит»: харьковчан просят стать донорами

В областном центре службы крови заявили о необходимости донорской крови всех групп.

«Друзья, нужна донорская кровь всех групп! Просим приобщиться, чтобы не образовался критический дефицит крови», — говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В Центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы нигде делать не нужно. Все определят на месте и отдадут результаты онлайн.