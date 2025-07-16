Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови

Общество 12:37   16.07.2025
Виктория Яковенко
Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови Фото: Харьковский областной центр службы крови

Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявляют о дефиците всех групп.

«Дефицит той, которую ждет ребенок после операции. Той, что спасает бойца с передовой. Заканчивается даже та, которую всегда сдают чаще всего. Кровь нужна сегодня. Мы просим – не откладывайте. Это шанс жить. Нельзя откладывать жизнь», – говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

Читайте также: Пострадали медики: вражеский БпЛА влетел в авто «скорой» на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
16.07.2025, 11:40
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – ISW
16.07.2025, 09:35
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
16.07.2025, 12:14
Двое погибших и пять раненых, повреждены дома и авто – последствия обстрелов
Двое погибших и пять раненых, повреждены дома и авто – последствия обстрелов
16.07.2025, 08:57
Взрывы в Харькове: атаковали предприятие, 16 БпЛА ударили по Киевскому району
Взрывы в Харькове: атаковали предприятие, 16 БпЛА ударили по Киевскому району
15.07.2025, 23:48
Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови
Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови
16.07.2025, 12:37

Новости по теме:

13:14
После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации
11:11
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
12:43
Если взрывы – есть потребность в донорской крови: на Харьковщине – дефицит
15:02
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)
12:35
Нужны отрицательные группы крови: харьковчан просят стать донорами

Вы читали новость: «Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявляют о дефиците всех групп.".