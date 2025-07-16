Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови
Фото: Харьковский областной центр службы крови
Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявляют о дефиците всех групп.
«Дефицит той, которую ждет ребенок после операции. Той, что спасает бойца с передовой. Заканчивается даже та, которую всегда сдают чаще всего. Кровь нужна сегодня. Мы просим – не откладывайте. Это шанс жить. Нельзя откладывать жизнь», – говорится в сообщении.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.
Предварительно записываться не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дефицит, донор, кровь, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявляют о дефиците всех групп.".