Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови

Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявляют о дефиците всех групп.

«Дефицит той, которую ждет ребенок после операции. Той, что спасает бойца с передовой. Заканчивается даже та, которую всегда сдают чаще всего. Кровь нужна сегодня. Мы просим – не откладывайте. Это шанс жить. Нельзя откладывать жизнь», – говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.