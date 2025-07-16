Для дитини після операції та бійців з передової: у Харкові – дефіцит крові
Фото: Харківський обласний центр служби крові
Харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявляють про дефіцит усіх груп.
«Дефіцит тієї, на яку чекає дитина після операції. Тієї, що рятує бійця з передової. Закінчується навіть та, яку завжди здають найчастіше. Кров потрібна сьогодні. Ми просимо — не відкладайте. Це шанс жити. Не можна відкладати життя», – йдеться у повідомленні.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не треба. Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявляють про дефіцит усіх груп.".