Для дитини після операції та бійців з передової: у Харкові – дефіцит крові

Харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявляють про дефіцит усіх груп.

«Дефіцит тієї, на яку чекає дитина після операції. Тієї, що рятує бійця з передової. Закінчується навіть та, яку завжди здають найчастіше. Кров потрібна сьогодні. Ми просимо — не відкладайте. Це шанс жити. Не можна відкладати життя», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба. Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.