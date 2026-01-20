Live

Возле леса на Харьковщине нашли гражданку Японии: что делала в Украине

Общество 13:20   20.01.2026
Виктория Яковенко
Возле леса на Харьковщине нашли гражданку Японии: что делала в Украине Фото: Нацполиция

На Харьковщине правоохранители разыскали без вести пропавшую гражданку Японии.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили: 19 января получили сообщение об исчезновении 32-летней гражданки Японии, которая вечером ушла с места временного проживания и не вернулась.

Копы установили, что женщина 26 декабря въехала на территорию Украины, чтобы навестить своего парня.

«Полицейские немедленно приступили к поискам: был ориентирован личный состав, обследованы прилегающие территории, в том числе лесные массивы. Поиски продолжались в сложных условиях — в темное время суток и при низкой температуре воздуха», — рассказали в полиции.

Женщину нашли через пять часов на обочине дороги вблизи леса. Она находилась в обессиленном состоянии.

Копы оказали ей домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Сейчас ее жизни ничего не угрожает — она находится под наблюдением врачей.

гражданку Японии нашли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее правоохранители разыскали пропавшую несовершеннолетнюю, которая самовольно покинула медицинское учреждение в Харькове. Несовершеннолетнюю нашли в городе Берестин.

Читайте также: Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
