Возле леса на Харьковщине нашли гражданку Японии: что делала в Украине

На Харьковщине правоохранители разыскали без вести пропавшую гражданку Японии.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили: 19 января получили сообщение об исчезновении 32-летней гражданки Японии, которая вечером ушла с места временного проживания и не вернулась.

Копы установили, что женщина 26 декабря въехала на территорию Украины, чтобы навестить своего парня.

«Полицейские немедленно приступили к поискам: был ориентирован личный состав, обследованы прилегающие территории, в том числе лесные массивы. Поиски продолжались в сложных условиях — в темное время суток и при низкой температуре воздуха», — рассказали в полиции.

Женщину нашли через пять часов на обочине дороги вблизи леса. Она находилась в обессиленном состоянии.

Копы оказали ей домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Сейчас ее жизни ничего не угрожает — она находится под наблюдением врачей.

