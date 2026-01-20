Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
На Харківщині правоохоронці розшукали безвісти зниклу громадянку Японії.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: 19 січня отримали повідомлення про зникнення 32-річної громадянки Японії, яка ввечері пішла з місця тимчасового проживання та не повернулася.
Копи встановили, що жінка 26 грудня в’їхала на територію України, щоб відвідати свого хлопця.
«Поліцейські негайно розпочали пошукові заходи: було орієнтовано особовий склад, обстежено прилеглі території, зокрема лісові масиви. Пошуки тривали у складних умовах — у темну пору доби та за низької температури повітря», – розповіли у поліції.
Жінку знайшли за п’ять годин на узбіччі дороги поблизу лісу. Вона перебувала у знесиленому стані.
Копи надали домедичну допомогу та викликали «швидку». Наразі її життю нічого не загрожує — вона перебуває під наглядом лікарів.
Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, яка самовільно залишила медичний заклад у Харкові. Неповнолітню знайшли у місті Берестин.
Читайте також: Правоохоронець з Харкова допомагав чоловікам уникнути мобілізації – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ліс, поиск, поліція, харківщина, Япония;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 13:20;