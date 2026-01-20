Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні

Live

Суспільство 13:20   20.01.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині правоохоронці розшукали безвісти зниклу громадянку Японії.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: 19 січня отримали повідомлення про зникнення 32-річної громадянки Японії, яка ввечері пішла з місця тимчасового проживання та не повернулася.

Копи встановили, що жінка 26 грудня в’їхала на територію України, щоб відвідати свого хлопця.

«Поліцейські негайно розпочали пошукові заходи: було орієнтовано особовий склад, обстежено прилеглі території, зокрема лісові масиви. Пошуки тривали у складних умовах — у темну пору доби та за низької температури повітря», – розповіли у поліції.

Жінку знайшли за п’ять годин на узбіччі дороги поблизу лісу. Вона перебувала у знесиленому стані.

Копи надали домедичну допомогу та викликали «швидку». Наразі її життю нічого не загрожує — вона перебуває під наглядом лікарів.

Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, яка самовільно залишила медичний заклад у Харкові. Неповнолітню знайшли у місті Берестин.

Читайте також: Правоохоронець з Харкова допомагав чоловікам уникнути мобілізації – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
