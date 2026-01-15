Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті

Харківські правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, яка самовільно залишила медичний заклад.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 січня отримали повідомлення про зникнення неповнолітньої, яка залишила дитячий медичний заклад у Слобідському районі.

«Поліцейські відразу почали розшукові заходи. Після отримання інформації про можливе місцеперебування дитини працівники поліції виїхали за вказаним напрямком. У результаті злагоджених й оперативних дій поліцейських неповнолітню розшукали у місті Берестин», – розповіли правоохоронці.

З дитиною провели профілактичну бесіду та повернули до медичного закладу для продовження лікування.

Нагадаємо, 14 січня 36-річна мешканка Лозівського району повідомила на номер 102, що її 16-річна донька напередодні пішла з дому та не повернулася. До пошуків дівчини залучили особовий склад райвідділу поліції та мешканців громади, інформували у ГУ Нацполіції в Харківській області. Вона була в гостях у товариша в селищі Лиманівка. Розшукувану повернули матері та провели профілактичну бесіду.