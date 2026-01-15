Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті
Харківські правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню, яка самовільно залишила медичний заклад.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 січня отримали повідомлення про зникнення неповнолітньої, яка залишила дитячий медичний заклад у Слобідському районі.
«Поліцейські відразу почали розшукові заходи. Після отримання інформації про можливе місцеперебування дитини працівники поліції виїхали за вказаним напрямком. У результаті злагоджених й оперативних дій поліцейських неповнолітню розшукали у місті Берестин», – розповіли правоохоронці.
З дитиною провели профілактичну бесіду та повернули до медичного закладу для продовження лікування.
Нагадаємо, 14 січня 36-річна мешканка Лозівського району повідомила на номер 102, що її 16-річна донька напередодні пішла з дому та не повернулася. До пошуків дівчини залучили особовий склад райвідділу поліції та мешканців громади, інформували у ГУ Нацполіції в Харківській області. Вона була в гостях у товариша в селищі Лиманівка. Розшукувану повернули матері та провели профілактичну бесіду.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медучреждение, нашли девочку, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 16:11;