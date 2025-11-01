Live
  • Сб 01.11.2025
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці

Суспільство 14:29   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці

До правоохоронців звернулася мешканка Слобідського району та повідомила, що в приміщенні медичної установи у неї викрали мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Копи опитали медичний персонал та переглянули записи з камер відеоспостереження, на які потрапив ймовірний зловмисник.

«Використовуючи аналітичні можливості кримінального аналізу, оперативники встановили особу останнього, в якого надалі вилучили викрадений мобільний телефон. Викрадачем виявився 36-річний мешканець Харківської області», – зазначили у поліції.

Слідчі вручили йому підозру в крадіжці. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало військових на Харківщині, яких підозрюють у крадіжці дизельного пального з військової частини. Встановлено, що фігуранти вносили у звітну документацію неправдиву інформацію щодо пройдених маршрутів, створюючи надлишки невикористаного палива.

Читайте також: Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
