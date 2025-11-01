Крадіжка сталася в медустанові Харкова: подробиці
До правоохоронців звернулася мешканка Слобідського району та повідомила, що в приміщенні медичної установи у неї викрали мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Копи опитали медичний персонал та переглянули записи з камер відеоспостереження, на які потрапив ймовірний зловмисник.
«Використовуючи аналітичні можливості кримінального аналізу, оперативники встановили особу останнього, в якого надалі вилучили викрадений мобільний телефон. Викрадачем виявився 36-річний мешканець Харківської області», – зазначили у поліції.
Слідчі вручили йому підозру в крадіжці. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше ДБР затримало військових на Харківщині, яких підозрюють у крадіжці дизельного пального з військової частини. Встановлено, що фігуранти вносили у звітну документацію неправдиву інформацію щодо пройдених маршрутів, створюючи надлишки невикористаного палива.
