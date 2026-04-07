«Обчистив» будинок, який наглядав: підозра чоловіку в Харкові

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав будинок на понад 320 тисяч гривень.

«Встановлено, що 29-річний чоловік тимчасово проживав у житловому будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столові прибори та інші цінні речі», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Надалі фігурант здавав викрадене в ломбарди. Загальна сума завданих збитків становить понад 320 тисяч гривень, кажуть правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

