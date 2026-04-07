«Обчистив» будинок, який наглядав: підозра чоловіку в Харкові
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав будинок на понад 320 тисяч гривень.
«Встановлено, що 29-річний чоловік тимчасово проживав у житловому будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столові прибори та інші цінні речі», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Надалі фігурант здавав викрадене в ломбарди. Загальна сума завданих збитків становить понад 320 тисяч гривень, кажуть правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру в крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кража, новини Харкова, обокрал, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Обчистив» будинок, який наглядав: підозра чоловіку в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 15:23;