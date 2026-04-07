«Обчистив» будинок, який наглядав: підозра чоловіку в Харкові

Суспільство 15:23   07.04.2026
Вікторія Яковенко
«Обчистив» будинок, який наглядав: підозра чоловіку в Харкові

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав будинок на понад 320 тисяч гривень.

«Встановлено, що 29-річний чоловік тимчасово проживав у житловому будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столові прибори та інші цінні речі», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Надалі фігурант здавав викрадене в ломбарди. Загальна сума завданих збитків становить понад 320 тисяч гривень, кажуть правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному з сіл Лозівського району 16-річна, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також: Додала фото іншого будинку: на Харківщині – шахрайство на «єВідновленні»

Пережила дві світові війни: РФ знищила історичну садибу на Харківщині
07.04.2026, 16:03
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Другий рівень небезпечності: про що попередили синоптики харків’ян
Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)
01.04.2026, 14:44
Новини Харкова – головне 7 квітня: обстріли, 16-річна народила від батька
07.04.2026, 16:11
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 15:23;

