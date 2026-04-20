Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові

Суспільство 16:40   20.04.2026
Вікторія Яковенко
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харкові фіксують часті випадки крадіжок декоративних рослин з міських клумб і зелених зон, повідомили у пресслужбі міськради.

За даними департаменту будівництва та шляхового господарства, лише у квітні працівники СКП «Харківзеленбуд» зафіксували нестачу рослин в Олександрівському сквері, на майдані Конституції, проспекті Незалежності та вулиці Полтавський Шлях. З міських клумб зникли 23 гірські сосни, понад 100 квітів віоли та майже 200 тюльпанів.

У мерії підкреслили, що викрадення або пошкодження зелених насаджень є адміністративним правопорушенням. Відповідно до ст. 153 КУпАП, за такі дії передбачений штраф.

Мешканців закликали дбайливо ставитися до міського благоустрою, оберігати зелені насадження, а в разі виявлення подібних фактів повідомляти відповідні служби або правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Молодіжному парку Харкова розквітли тюльпани дібровні, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”. Ці квіти занесені до Червоної книги України.

  Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 16:40;

