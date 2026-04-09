У Харкові – все більше квітів: де висадили тисячі віол (фото)

У Харківській міськраді повідомили, що комунальники облаштували квітники перед оперним театром.

Зокрема, у мерії зазначили, що там висадили 20 тисяч віол.

Нагадаємо, раніше на квітниках біля Дзеркального струменя комунальники висадили 15 тисяч віол, повідомляла Харківська міська рада. Градієнтний візерунок біля одного з символів міста створили квітки синього, блакитного, білого, фіолетового та бордового кольорів. Також новий квітник з’явиться у Шевченківському районі біля канатної дороги. Крім цього, роботи з озеленення території продовжуються в Саржиному Яру. Там комунальники висадили понад 150 саджанців бірючини.